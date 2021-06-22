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After Big Election Victory, Armenia’s Leader Calls for Reconciliation

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan is calling for reconciliation after winning a snap election held in a bid to unite a nation deeply polarized in the wake of its defeat in a recent conflict with Azerbaijan.  Jonathan Spier narrates this report from Pablo Gonzalez in Yerevan and Ricardo Marquina in Moscow.Camera: Pablo Gonzalez 
Produced by: Ricardo Marquina  

дата публікації: 22-06-2021



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