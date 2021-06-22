After Big Election Victory, Armenia’s Leader Calls for Reconciliation

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan is calling for reconciliation after winning a snap election held in a bid to unite a nation deeply polarized in the wake of its defeat in a recent conflict with Azerbaijan. Jonathan Spier narrates this report from Pablo Gonzalez in Yerevan and Ricardo Marquina in Moscow.Camera: Pablo Gonzalez
Produced by: Ricardo Marquina
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Інфографіка зарплат міністрів за грудень, у кого яка вийшла після підвищеннярозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Лідером за найвищою зарплатою став міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який отримав 234 тисячі гривень. Міністру юстиції Денису Малюсьці видали 226 тисяч гривень, а міністр соцполітики Юлія Соколовська отримала 217 тис. грнчитати
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