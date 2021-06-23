Американського програміста Джона Макафі знайшли мертвим у в’язниці в Іспанії

Макафі загрожувало до 30 років тюремного ув’язнення
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Зеленському пора обрізати член, одягати кепу і втікати в Ізраїль!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Підписавши угоду в Мінську про створення Консультативної ради з представниками “окремих районів України”, батько корупції леонід кучма, за вказівкою зеленського, прямо порушив Конституцію і закон України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих теріторіях у Донецькій та Луганській областяхчитати
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