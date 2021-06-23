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Дванадцятий день «Євро-2020»: Англія перемогла Чехію, Хорватія Шотландію

Збірна Чехії програла команді Англії з рахунком 0-1. Команда Хорватії перемогла збірну Шотландії – 3-1

дата публікації: 23-06-2021



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