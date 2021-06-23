Home  /  En, Усі новини  /  Blinken Heads Back to Europe for Meetings on Libya, Defeating Islamic State

Blinken Heads Back to Europe for Meetings on Libya, Defeating Islamic State

U.S. Secretary of State Antony Blinken is heading back to Europe, this time to Germany, France and Italy, to discuss a range of bilateral issues and attend meetings on Libya and combating the Islamic State terrorist group. VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports from Washington. Produced by: Marcus Harton 
 

дата публікації: 23-06-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Портнов зрадник
Як дегенерат Портнов служив Віктору Януковичу і допомагав йому обкрадати і вбивати українців, а тепер проситься до Зеленського
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

Щодо ролі Андрія Портнова у цій справі, то Тимошенко ще задовго до оголошення вироку стверджувала: «Кілька годин тому у Януковича була «сходка», де були Хорошковський, Льовочкін, Портнов та Отрош (глава Печерського суду). Узгоджували мій вирок». А 28 липня 2011 року Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо залученості Андрія Портнова у цей процес, сказала: «Йому безпосередньо доручено все це проводити», вкотре наголосивши, що завдання «засудити її» дав безпосередньо Віктор Янукович. Ось такий Андрій Брут-Портнов з Луганська.

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: