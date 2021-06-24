Поранений у лавах ЗСУ та 12 обстрілів: у штабі ООС уточнили, як минули денні години на Донбасі

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби 12 разів порушили режим тиші, один військовий зазнав поранення, йдеться в повідомленні ООС у фейсбуці.

У штабі підтвердили, як і вказували раніше сьогодні в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», що стан пораненого військового – середньої тяжкості.

За даними військових, сьогодні обстріли були зафіксовані поблизу Новгородського, Південного, Шумів, Мар’їнки, Старогнатівки, Водяного, Невельського, Новотошківського, Красногорівки.

«У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

…