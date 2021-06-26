Німеччина: спікер Бундестагу застерігає від можливого іноземного втручання у вибори

«Ми знаємо, що можна зробити завдяки фейковим новинам», – сказав голова парламенту
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Зепрезидент повідомив, що тарифи від нього не залежать і полетів на морярозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Одні користувачі обурюються тим, як можна поїхати на відпочинок в момент, коли Кремль схвалює рішення про видачу російських паспортів для жителів так званих “ДНР” і “ЛНР”, інші – навпаки, не бачать в цьому нічого жахливого, адже Зеленський досі не вступив на посаду президента і “все одно нічого не може зробити”.читати
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