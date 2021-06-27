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ООС: іще один загиблий український військовий, понад півтора десятка порушень перемир’я

За добу 26 червня таких порушень зафіксовано 15 і ще одне вже 27 червня, станом на 7-у годину

дата публікації: 27-06-2021



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