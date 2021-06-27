1/8 Євро-202: Вельс поступився Данії, Італія обіграла Австрію

У суботу 26 червня відбулися два перших матчі у 1/8 Євро-2020. Збірна Данії перемогла Вельс із рахунком 4:0 і вийшла в чвертьфінал.

Під час матчу в Амстердамі два голи забив Каспер Дольберг, по одному – Йоакім Мехле та Мартін Брейтвейт.

Тим часом на англійському стадіоні Велбі Італія перемогла в матчі з Австрією з рахунком 2:1.

Основний час команди зіграли внічию, але на п’ятій хвилині доданого часу гол забив Федеріко К’єза, на 10-й – Маттео Пессіна. Один м’яч за австрійців оформив Саша Калайджич.

Вже 27 червня Нідерланди зіграють із Чехією в Будапешті, а Бельшія і Португалія – в іспанській Севільї.



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