Фоторепортаж: «Геть Зеленського» – акція під Офісом президента

У понеділок, 28 червня, у Києві, під стінами Офісу президента зібралося кілька сотень людей, обурених висловами Володимира Зеленського щодо того, що він розповів Олександру Лукашенкові інформацію про операцію зі затримання членів ПВК «Вагнер».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у ЗМІ заявив, що Володимир Зеленський на цю тему спілкувався із Олександром Лукашенком після того, як члени ПВК «Вагнер» були затримані в Мінську.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації з затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

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