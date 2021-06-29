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У Празі згадали порушення прав кримських татар

Показ фільму супроводжувала виставка фотографій російського журналіста Антона Наумлюка «Вкрадене кримське дитинство» про переслідування кримських татар після окупації півострова 2014 року

дата публікації: 29-06-2021



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