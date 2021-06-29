COVID Leaves Long-Term Scars on Europe’s Youth

European borders and economies are opening up this summer, thanks to falling coronavirus cases and rising vaccination numbers. But experts warn the pandemic’s scars could be long term and profound — especially for young people, a generation Europe cannot afford to lose. For VOA, Lisa Bryant has the story from Paris.Camera: Lisa Bryant
Produced by: Jon Spier
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Зепрезидент повідомив, що тарифи від нього не залежать і полетів на морярозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Одні користувачі обурюються тим, як можна поїхати на відпочинок в момент, коли Кремль схвалює рішення про видачу російських паспортів для жителів так званих “ДНР” і “ЛНР”, інші – навпаки, не бачать в цьому нічого жахливого, адже Зеленський досі не вступив на посаду президента і “все одно нічого не може зробити”.читати
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