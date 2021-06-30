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На Львівщині затримано наркоугруповання і вилучено наркотиків на 110 млн гривень

За повідомленням Нацполіції у Львівській області, це найбільша в історії одинична партія карфентанілу, вилучена в Україні. Її вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 110 мільйонів гривень

дата публікації: 30-06-2021



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