На Львівщині затримано наркоугруповання і вилучено наркотиків на 110 млн гривень

За повідомленням Нацполіції у Львівській області, це найбільша в історії одинична партія карфентанілу, вилучена в Україні. Її вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 110 мільйонів гривень
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Huawei тепер не зможуть використовувати систему Android, Google Play Market, Gmail, YouTube, Chrome, карти і процесори Qualcommрозділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
Американська компанія Google оголосила про призупинення бізнесу з китайським партнером, компанією Huawei. Таке рішення означає, що смартфони Huawei залишаться без Google Play і оновлень операційної системи Android.читати
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