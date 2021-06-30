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Продовження економічних санкцій ЄС проти Росії через Крим очікують 12 липня

25 червня лідери країн ЄС погодилися продовжити ще на пів року санкції проти Росії через Крим. Це підтвердив голова Європейської ради Шарль Мішель

дата публікації: 30-06-2021



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