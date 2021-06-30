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Britain Faces Travel Bans Amid Soaring Delta Variant Infections

Several countries have imposed restrictions on travelers from Britain amid rising cases of the delta variant of the coronavirus. Scientists say the delta mutation is more infectious and now makes up around 95 percent of new cases in Britain. Henry Ridgwell reports from London.

дата публікації: 30-06-2021



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