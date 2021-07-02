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У Вінницькій області помер вакцинований Pfizer чоловік – заява МОЗ

За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, у 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, стан задовільний

дата публікації: 02-07-2021



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