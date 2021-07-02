У Вінницькій області помер вакцинований Pfizer чоловік – заява МОЗ

За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, у 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, стан задовільний
…
Перша пропозиція Народного Вето для Зеленського: не платити шахраю Коломойському 2 мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Так як колишній корпоративний секретар “ПриватБанку” (людина на зарплаті в Коломойського – ред.), а тепер банківський експерт команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова уже пропонує повернути екс-співвласнику фінустанови Ігорю Коломойському 2 мільярди доларів!читати
коментарі: