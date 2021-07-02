У Міноборони змінять парадні черевики військовослужбовиць після хвилі критики

За словами однієї з курсанток, «ці нові черевички носили з тиждень, і вони, звичайно, зручніші, ніж ті туфлі: не будуть спадати з ноги, а товща підошва зробить зручнішим пересування на асфальті»
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Український борець і патріот готовий принизити усика, який закоханий в пукінарозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Український борець викликає боксера олександра усика на бій без правил. Таким чином Богдан Грицай відреагував на відео усика, в якому він нібито нокаутував так званого “диванного експерта”читати
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