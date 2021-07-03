У Міноборони наголосили, що інформація про те, що російський крейсер прямує до українського судна поширювалася в той час, як човен вже буксирував корабель морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.
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Дегенерат медведчук и опзж ведут Украину к катастрофе, и остановить это может только его кастрациярозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
При попустительстве зеленского, агентура обиженного карлика пукина превратила Украину в инструмент реализации своих геополитических интересов и спецопераций против цивилизованного мирачитати
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