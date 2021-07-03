«Ігнорували сигнали «SOS»: у Міноборони спростовують інформацію про надання російським судном допомоги українським рибалкам

У Міноборони наголосили, що інформація про те, що російський крейсер прямує до українського судна поширювалася в той час, як човен вже буксирував корабель морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

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