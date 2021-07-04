Євро-2020: тисячі фанатів у Києві подякували збірній України за гру

Збірна України з футболу на чвертьфінальній стадії припинила участь у чемпіонаті Європи. З рахунком 0:4 українці поступили збірній Англії. Тим часом тисячі фанатів національної збірної України з футболу спостерігали за матчем у центрі столиці.
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The Dylann Roof case is a classic problem you can have when an obviously mentally illрозділ: En, Важливі новини, Світові новини, Усі новини
After a judge ruled Monday that Dylann Roof is competent to represent himself, the same jury that last month unanimously …читати
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