Меркель заявила про користь для ЄС від інтеграції балканських країн

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що бачить шість країн Західних Балкан майбутніми членами ЄС із «геостратегічних причин».

«В інтересах Європейського союзу просувати цей процес», – заявила Меркель після онлайн-саміті з лідерами західнобалканських країн 5 липня, натякнувши, що на цей регіон мають вплив Росія і Китай.

Крім того, Меркель заявила, що Німеччина надасть країнам Західних Балкан 3 мільйони доз вакцини проти COVID-19. За її словами, серед успіхів співпраці з шістьма балканськими країнами є зниження плати за мобільний роумінг для користувачів у всьому регіоні.

Меркель заявила, що регіон все ще перебуває між «світлом і тінню», маючи на увазі військові дії і їх наслідки після розпаду колишньої Югославії в 1990-х роках. Зокрема, вона згадала складні відносини між Сербією і Косовом, внутрішні розлади в Боснії і Герцеговині та проблеми між Болгарією і Північною Македонією.

Саме Ангела Меркель запустила так званий Берлінський процес в 2014 році з метою розширення регіональної співпраці із Західниими Балканами і їхньої європейської інтеграції.

У сьогоднішній онлайн-конференції взяли участь глави урядів Сербії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Країни Західних Балкан перебувають на різних етапах інтеграції з ЄС. Чорногорія і Сербія є найбільш просунутими. Албанія і Північна Македонія очікують офіційного початку переговорів про приєднання, а Боснія і Герцеговина та Косово є потенційними країнами-кандидатами.

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