Об’єднання виробників французького шампанського закликає припинити його постачання до Росії, де його заборонено називати шампанським

Об’єднання виноградарів, виробників шампанського і торговців ним Comité Champagne закликає дипломатів Франції і ЄС домагатися від Росії зміни нового закону
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Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойскогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …читати
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