Home  /  Усі новини  /  Об’єднання виробників французького шампанського закликає припинити його постачання до Росії, де його заборонено називати шампанським

Об’єднання виробників французького шампанського закликає припинити його постачання до Росії, де його заборонено називати шампанським

Об’єднання виноградарів, виробників шампанського і торговців ним Comité Champagne закликає дипломатів Франції і ЄС домагатися від Росії зміни нового закону

дата публікації: 05-07-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Майдан-3
Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойского
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: