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Росія: від COVID-19 помер режисер стрічок «Москва сльозам не вірить» та «Ширлі-мирлі»

Володимир Меньшов підтримував політику президента Володимира Путіна щодо України, зокрема окупацію Криму

дата публікації: 05-07-2021



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