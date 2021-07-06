МЗС привітало ухвалення ПА ОБСЄ термінової резолюції щодо України

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі»
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“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального директора по авіабудуванню і виробництва …читати
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