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МЗС привітало ухвалення ПА ОБСЄ термінової резолюції щодо України

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі»

дата публікації: 06-07-2021



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