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Помер голова Держводагентства України Валентин Шліхта

У віці 59 років помер голова Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта, повідомила пресслужба агентства.

«Держводагентство з сумом повідомляє, що голова агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов із життя. Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги ­– мудрого й порядного керівника», – йдеться в повідомленні.

Про причину смерті не вказують. Повідомляється, що прощання відбудеться 7 липня в Рівному.

Уряд призначив Валентина Шліхту головою Державного агентства водних ресурсів 8 липня 2020 року.

 

дата публікації: 06-07-2021



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