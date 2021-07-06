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A Bittersweet Return to Normalcy for Some Istanbul Residents

With infection rates falling and vaccination numbers rising, Turkey has lifted nearly all COVID restrictions and is seeking a return to normalcy after several months of lockdown measures. Dorian Jones reports for VOA from Istanbul. 
 

дата публікації: 06-07-2021



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