A Bittersweet Return to Normalcy for Some Istanbul Residents

With infection rates falling and vaccination numbers rising, Turkey has lifted nearly all COVID restrictions and is seeking a return to normalcy after several months of lockdown measures. Dorian Jones reports for VOA from Istanbul.
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Верховна Рада України в четвер планує розглянути виділення грошей для себерозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Верховна Рада України в четвер планує розглянути законопроект про Конституційний суд, питання децентралізації і кошторис парламенту, заявляє голова Верховної Ради …читати
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