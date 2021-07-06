Russia Battles New Surge in COVID Cases

Russian authorities say the country is facing a surge in new coronavirus infections. And, as Charles Maynes reports from Moscow, that has prompted a renewed effort to convince a skeptical public that the time to get vaccinated is now.Camera: Ricardo Marquina Video editor: Rob Raffaele
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Матір все пам’ятає! До дня загибелі Героя України Ігоря Брановицького… Вічна Слава Героям!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ніна Брановицька – матір Героя України, солдата 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр із позивним «Натрій», Ігоря Брановицького. Вона живе надією на справедливість. Вона хоче, щоб убивство її сина в полоні визнали воєнним злочином і розслідували, як порушення Женевської конвенціїчитати
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