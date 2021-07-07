Політв’язень Роман Протасевич «повернувся» в онлайн

Справа підкріплена фактажем, там повно доказів, як Коломойський крав гроші Приватбанку і є ще друга справа, яка розслідується ФБР. Це справа про відмивання грошей. У тому числі відмивання грошей на користь Януковича. А там близько 35 мільярдів доларів, які відмиті Приватом через його кіпрську філію.

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