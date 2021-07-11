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У 26-у річницю геноциду в Сребрениці перепоховані ще 19 жертв – відео

Дев’ятнадцять жертв геноциду в Сребрениці були поховані в меморіальному центрі Сребрениці Поточарі у неділю, 11 липня. Рідні попрощалися зі своїми близькими, останки яких були знайдені в братських могилах. Більшість похованих нині тіл неповні. Під час геноциду в Сребрениці в липні 1995 року сили Республіки Сербської в Боснії вбили понад 8000 чоловіків і хлопців у Сребрениці і її околицях. Тисячі людей прийшли віддати шану жертвам геноциду. На сьогоднішній день у Меморіальному центрі похована 6671 жертва геноциду. На даний момент за цей злочин Гаазький трибунал і боснійські суди засудили 47 осіб.
(Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

дата публікації: 11-07-2021



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