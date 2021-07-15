Ексдепутата, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» оголошено в міжнародний розшук – ДБР

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив ексдепутата Верховної Ради, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» у міжнародний розшук.

«27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінансової установи. Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку.Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним», – йдеться в повідомленні.

У ДБР не вказують прізвища ексдепутата і колишнього власника банку, втім саме щодо Костянтина Жеваго, біографія котрого позначена такою діяльністю, відомство тривалий час веде слідство.

У серпні 2019 року ДБР повідомило двом керівним особам збанкрутілого банку Костянтина Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 мільярда гривень фінустанови.

Жеваго викликали у Державне бюро розслідувань, щоб оголосити про підозру. Пізніше стало відомо, що його оголосили у розшук, щоправда, загальноукраїнський. Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію про доходи. Сам Жеваго заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.

Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.



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