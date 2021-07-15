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Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію

Перш за все, зазначив Ляшко, варто підписати декларацію з сімейним лікарем. Якщо ж людина не має змоги це зробити, треба звернутися туди, де зробили щеплення від COVID-19

дата публікації: 15-07-2021



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