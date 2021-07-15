Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію

Перш за все, зазначив Ляшко, варто підписати декларацію з сімейним лікарем. Якщо ж людина не має змоги це зробити, треба звернутися туди, де зробили щеплення від COVID-19
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243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 рокурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 року. З них 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: у 2018 році було зафіксовано менше порушень свободи слова – 235 випадківчитати
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