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Росія вимагає прибуття Джемілєва на суд над ним до Криму, куди сама заборонила йому в’їзд

Адвока Полозов звернув увагу на «як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум про глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію»

дата публікації: 16-07-2021



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