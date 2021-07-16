Росія вимагає прибуття Джемілєва на суд над ним до Криму, куди сама заборонила йому в’їзд

Адвока Полозов звернув увагу на «як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум про глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію»
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Українські прикордонники впустили в Україну лизунку хубла сашу митрошинурозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
саша митрошина підтримує війну проти України і їздила в окупований Крим. Звісно ж не через українські пункти пропуску. Вона порушила наш закон і мала б отримати заборону на в‘їзд років так на 5, але …читати
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