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У Мінінфраструктури повідомили план усунення зсуву ґрунту на автодорозі Київ – Одеса на Одещині

Як заявили в Мінінфраструктури, в планах – також оновлення дороги М-05 по всій протяжності

дата публікації: 16-07-2021



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