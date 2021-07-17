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Перші паломники прибувають до Мекки на другий від початку пандемії хадж

Цьогорічний хадж, учасники якого обиралися за допомогою лотереї, буде масовішим, ніж у 2020 році, але значно меншим, ніж у час до пандемії

дата публікації: 17-07-2021



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