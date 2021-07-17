Перші паломники прибувають до Мекки на другий від початку пандемії хадж

Цьогорічний хадж, учасники якого обиралися за допомогою лотереї, буде масовішим, ніж у 2020 році, але значно меншим, ніж у час до пандемії
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Придурок ківа отримав в рило від ветерана війнирозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Одіозний народний депутат України від “Опозиційною платформи – За життя” ілля ківа спробував побити відвідувача ресторану в Києві. За деякими даними, він є ветераном АТО. Відзначається, що інцидент стався в закладі Мосс 22 січня близько 12:00читати
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