Home  /  En, Усі новини  /  US Politicians Battle over Voting Rights Legislation

US Politicians Battle over Voting Rights Legislation

Issues in the News moderator Kim Lewis talks with VOA Congressional correspondent Katherine Gypson and correspondent for Marketplace Kimberly Adams about the ongoing battle between Democrats and Republicans over voting rights legislation, what’s next after Senate Democrats agree to a $3.5 trillion human infrastructure package, the impact of the crises in Haiti and Cuba on the Biden Administration, and much more.

дата публікації: 17-07-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Тупий боксер, офіцер пукіна, жополиз януковича, божевільна медведчука, кагебіст, 100-річний дід, сепар і дві хвойди
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

А порошенко і зелений карлик настільки зневажають киян, що вирішили засунути їм свої жінок. З тою лише різницею, що петро пропихує свою, а зеленський – свого слуги кулеби. Українці, кияни! Давайте 25 жовтня пошлемо усю цю наволоч туди де їм місце!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: