US Politicians Battle over Voting Rights Legislation

Issues in the News moderator Kim Lewis talks with VOA Congressional correspondent Katherine Gypson and correspondent for Marketplace Kimberly Adams about the ongoing battle between Democrats and Republicans over voting rights legislation, what’s next after Senate Democrats agree to a $3.5 trillion human infrastructure package, the impact of the crises in Haiti and Cuba on the Biden Administration, and much more.
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Тупий боксер, офіцер пукіна, жополиз януковича, божевільна медведчука, кагебіст, 100-річний дід, сепар і дві хвойдирозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
А порошенко і зелений карлик настільки зневажають киян, що вирішили засунути їм свої жінок. З тою лише різницею, що петро пропихує свою, а зеленський – свого слуги кулеби. Українці, кияни! Давайте 25 жовтня пошлемо усю цю наволоч туди де їм місце!читати
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