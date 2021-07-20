Росія та Узбекистан проведуть військові навчання біля кордону з Афганістаном

У навчаннях візьмуть участь близько 1500 військовослужбовців і приблизно 200 одиниць техніки, в тому числі авіація
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Развратник слуцкий по указке пукина умоляет снять санкции в виде оплаты ненужной гуманитарки для Италиирозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Итальянский политик Вито Петрочелли заявил, что получил письмо из российской думы от леонида слуцкого. В нём тот просит снять санкции с москвы. Италия объясняет это “счетом” за так называемую “бесплатную” гуманитарку из россиичитати
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