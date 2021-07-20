У Зеленського розповіли про артоб’єкт, який зводять перед Офісом президента

Дитячий майданчик буде вже не першим тимчасовим об’єктом, розташованим поруч із будівлею Офісу президента
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Американці сьогодні практично гарантують Коломойському повне кримінальне переслідування і конфіскацію активів, тому він зацікавлений у зближенні з путінимрозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Справа підкріплена фактажем, там повно доказів, як Коломойський крав гроші Приватбанку і є ще друга справа, яка розслідується ФБР. Це справа про відмивання грошей. У тому числі відмивання грошей на користь Януковича. А там близько 35 мільярдів доларів, які відмиті Приватом через його кіпрську філію.читати
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