Абдуллу Ібрагімова заарештували на три доби за адмінстаттею після обшуку в Євпаторії – активісти

Ібрагімова засудили за публікацію символіки забороненої в Росії партії «Хізб ут-Тахрір» у 2013 році
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Зараз в Україні відсутній суд: верховний суд подарував 21 мільйон шахраю коломойському, бо він друг зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ, який намагався продати заставу за кредитом рефінансування, виданому «Приватбанку» ще за часів Коломойського. Суд фактично вирішив, що і в майбутньому за борги олігарха має відповідати вже державний «Приватбанк», тобто прості українці!!!читати
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