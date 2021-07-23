Iraq Expects Announcement to End US Combat Mission

Members of a top Iraqi delegation in Washington say they expect to reach an agreement with the Biden administration to end the US combat mission in Iraq, ahead of Prime Minister Mustafa al-Kadhimi’s summit with President Joe Biden on Monday. White House Correspondent Patsy Widakuswara has this report.
Producer: Barry Unger
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