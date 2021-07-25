Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Найближчими днями у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
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У 2016 році активну роботу розпочали відразу кілька нових антикорупційних органіврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
2016 року активну роботу почали відразу кілька нових антикорупційних органів: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і …читати
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