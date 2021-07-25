У низці регіонів з 26 липня запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР

У міністерстві наголосили, що з початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі
…
Wildberries.ua – це хакерський проект пукіна для викрадення грошей українців і втюхування їм ватирозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Аналогічні шахрайсько-пропагандистські сайти запущені у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Польщі, та Словакії. Центальний офіс знаходиться у столиці путляндії, а з метою прикриття …читати
коментарі: