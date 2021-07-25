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У низці регіонів з 26 липня запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР

У міністерстві наголосили, що з початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі

дата публікації: 25-07-2021



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