У Білорусі вийшли з СІЗО двоє журналістів Радіо Свобода

В інтерв’ю програмі журналістських розслідувань, оприлюдненому в четвер, на питання журналістів, чи має А.Портнов якийсь стосунок до команди В.Зеленського, бізнесмен Коломойський відповів: “Ні, ніякого …. Як чорт від ладану”. Разом з тим бізнесмен зазначив, що сам він уже 20 років перебуває в добрих стосунках з А.Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником АП у нього відбулася за день до запису інтерв’ю.

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