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South Sudan in Focus

The Kenyan government waives a visa requirement for South Sudanese nationals; relatives of a South Sudanese journalist recently released from detention express concern over his health; and Zimbabwe receives one million COVID-19 vaccines from China amid fears of a third wave of infections in the African country.

дата публікації: 26-07-2021



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