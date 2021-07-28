МЗС: участь у «Кримській платформі» підтвердили 28 держав і організацій

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У 2020 році генеральний директор “Укрпошти“ Ігор Смілянський призначив собі зарплату 1,9 млн гривен на місяць!розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Нещодавня заява гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського про те, що на початку 2019 року компанія «продовжить підвищувати зарплати своїм співробітникам, включаючи листонош та операторів відділень» та у разі вчасного виділення коштів з держбюджету «збереже існуючу мережу відділень» – обурила працівників поштових відділеньчитати
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