Пожежі в Туреччині: наразі невідомо про постраждалих українців – Кулеба

За словами голови МЗС, дипломати мають завдання моніторити ймовірні загрози безпеці українських громадян у зв’язку з пожежами
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Підтримай петицію за відставку Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповичарозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію). Відповідно до відкритої інформації, Богдан двічі працював в уряді Азарова, а звільнив уже Яценюк після Революції Гідності 5.03.2014 року.читати
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