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Три українські легкоатлети не виступлять на Олімпіаді через недостатню кількість допінг-проб

Троє українських легкоатлетів не зможуть виступити на Олімпіаді через те, що не встигли здати достатню кількість допінг-проб. Про це повідомили у Федерації легкої атлетики.

«Згідно з встановленими міжнародними правилами та особливими процедурами у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб. У зв’язку з пандемією та, як наслідок, суттєвими змінами спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади, спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна, повинні були здати три позазмагальні допінг-проби у дуже стислий, обмежений термін», – мовиться у повідомленні федерації.

Не зможуть виступити на Іграх Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) й Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів).

 

дата публікації: 29-07-2021



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