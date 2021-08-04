Суд повернув державі титано-магнієвий комбінат у Запоріжжі, раніше приватизований компанією Фірташа

В антикорупційній прокуратурі нагадали, що аналогічне рішення суд ухвалив у липні 2018 року, але згодом Верховний суд задовольнив скаргу компанії Фірташа і скерував справу на новий розгляд
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Неужели в Украине не найдётся патриотов, которые наконец посадят пожизненно грабителя Коломойскогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка. 9 апреля суд принял …читати
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