Ще двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських військових в «Іловайському котлі» – ОГП

Йдеться про начальника головного штабу сухопутних військ – першого заступника головнокомандувача сухопутних військ збройних сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника генштабу ЗС РФ) і начальника центрального комадного пункту генштабу збройних сил РФ
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Хабарник, українофоб і просто придурок павло вовк знову став головою окружного адмінсуду Києварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Раніше представники НАБУ та Генпрокуратури висували підозри низці суддів ОАСК, серед яких був і Павло Вовк, у систематичному втручанні в роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду Україничитати
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