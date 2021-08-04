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Ще двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських військових в «Іловайському котлі» – ОГП

Йдеться про начальника головного штабу сухопутних військ – першого заступника головнокомандувача сухопутних військ збройних сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника генштабу ЗС РФ) і начальника центрального комадного пункту генштабу збройних сил РФ

дата публікації: 04-08-2021



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