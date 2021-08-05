Ліван заявив про «агресивний умисел» після авіаударів Ізраїлю

Руслан Хомчак закінчив Московське загальновійськове училище. А стрімкий кар’єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади убивці і зрадника януковича. У 2011 році полковник Хомчак указом Президента України № 859/2011 від 23 серпня 2011 року отримує військове звання генерал-майора. У травні 2012 його підвищують з посади начальника штабу 8-го армійського корпусу до командира 6-го армійського корпусу, а у серпні 2013 року присвоюють військове генерал-лейтенанта.

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