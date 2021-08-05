Russian Defamation Trial Threatens British Press Freedom, Say Activists

The owner of Britain’s Chelsea Football Club, Russian oligarch Roman Abramovich, and Russia’s state-owned oil giant Rosneft have both filed a defamation lawsuit against the author of a book about President Vladimir Putin’s rise to power. Activists say the case threatens the freedom of the press, as Henry Ridgwell reports from London.Camera: Henry RidgwellProduced by: Jason Godman
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Зараз в Україні відсутній суд! За хабар в 20’000$ Олега Котенко він покарав штрафом 8’500 гривеньрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Солом’янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова за отримання хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф. У рішенні суду йдеться, що доктора зобов’язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.читати
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