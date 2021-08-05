Home  /  En, Усі новини  /  Russian Defamation Trial Threatens British Press Freedom, Say Activists

Russian Defamation Trial Threatens British Press Freedom, Say Activists

The owner of Britain’s Chelsea Football Club, Russian oligarch Roman Abramovich, and Russia’s state-owned oil giant Rosneft have both filed a defamation lawsuit against the author of a book about President Vladimir Putin’s rise to power. Activists say the case threatens the freedom of the press, as Henry Ridgwell reports from London.Camera: Henry RidgwellProduced by: Jason Godman 

дата публікації: 05-08-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Зараз в Україні відсутній суд! За хабар в 20’000$ Олега Котенко він покарав штрафом 8’500 гривень
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

Солом’янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова за отримання хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф. У рішенні суду йдеться, що доктора зобов’язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: