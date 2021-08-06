Швейцарська компанія скорочує обсяги реклами на білоруському телебаченні

Експерти організації Libereco дійшли висновку, що західні компанії скупили дві третини рекламного ефіру, який транслюється, зокрема, і посеред пропагандистських передач, які обслуговують інтереси адміністрації Олександра Лукашенка
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Зрадник арахамія сердиться на своїх однопартійців-зрадниківрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Перед президентськими виборами 2019 року нікчема арахамія зрадив Порошенка, перевзувся в повітрі і перебіг до зеленого карлика. Завдяки цьому отримав депутатський мандат і посаду керівника фракціїчитати
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