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Швейцарська компанія скорочує обсяги реклами на білоруському телебаченні

Експерти організації Libereco дійшли висновку, що західні компанії скупили дві третини рекламного ефіру, який транслюється, зокрема, і посеред пропагандистських передач, які обслуговують інтереси адміністрації Олександра Лукашенка

дата публікації: 06-08-2021



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