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В Україні виявили 619 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За минулу добу госпіталізували 561 людину, 235 – одужали, 10 людей померли

дата публікації: 08-08-2021



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розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

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